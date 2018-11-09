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رياضة

يوسف: لاعبو الأهلي جاهزون لمباراة الترجي برادس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، جاهزية اللاعبين لخوض مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها اليوم على ستاد رادس.

وقال يوسف إن الجهاز يعمل على إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب بدنيا وفنيا بعد أن تأكد من أن الاتحاد الإفريقي لن يلغي العقوبات السابقة بخصوص مباراة الذهاب على كلا الفريقين، لافتا إلى أن الجهاز الفني لم يتوقف عند تغيير ملعب التدريب أو غيره من أجل التركيز وعدم الانشغال بأي أمور خارج المباراة.

وأضاف يوسف، أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في تشكيل الفريق، وأن هناك بدائل قادرة على تعويض غياب وليد ازارو خاصة أن ثنائي الهجوم مروان محسن وصلاح محسن كلاهما لاعبان دوليان في منتخب مصر، كما أن الفريق عانى من غياب جونيور أجايي وعلي معلول ونجح في تعويض غيابهما.

وتابع أن الجهاز الفني يعمل على تحفيز اللاعبين بدون ضغوط مع التحضير لأكثر من سيناريو للمباراة وأضاف أن الجهاز الفني بدأ المشوار الإفريقي بصعوبة وكان يملك نقطة واحدة في دوري المجموعات ونجح في تدارك الأمر ووصل إلى النهائي وهو ما يؤكد جدية الجميع في المنافسة على اللقب.
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