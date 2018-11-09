جامعة الإسكندرية تدخل التصنيف البريطاني العالمي THE

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، احتلال الجامعة للمرة الأولى لمراكز متقدمة في موضوعات بحثية متخصصة ضمن التصنيف البريطاني THE)Times Higher Education)في موضوعات علوم الحياة والعلوم الإكلينيكية، والعلوم الفيزيقية والصحة، حيث يهتم التنصيف بنحو 11 فرعا بحثيا.



وأكد "الكردي"، في تصريح له اليوم، الجمعة، أن الجامعة حققت مراكز متقدمة ضمن الجامعات التي حققت معايير دخول تلك التصنيفات وعددها ما يقرب من 1200 جامعة وهو ما يعني وجود الجامعة ضمن أعلى 4% من أفضل جامعات العالم من أصل ما يقرب من ثلاثين ألف جامعة على مستوى العالم.



وأشار "الكردي"،إلى أن الجامعة سجلت المركز 501-600 في موضوع علوم الحياة من أصل 751 جامعة مصنفة وهو ما يعني تصنيف الجامعة ضمن أعلى 2.5 من تلك الجامعات، وسجلت المركز 501-600 في موضوع العلوم الإكلينيكية والصحة من أصل 721 جامعة مصنفة وهو مايعني تصنيف الجامعة ضمن أعلى 2.4 % من تلك الجامعات، وسجلت الجامعة المركز 801+ من أصل 963 جامعة مصنفة وهو ما يعني تصنيف الجامعة ضمن أعلى 3.2 % من تلك الجامعات.



وفي ذات السياق أكد "الكردي"، أن أحد أهم أهداف الجامعة الإستراتيجية هو التواجد ضمن قائمة أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بالبحث العلمي والنشر العلمي المتميز لكافة فئات المجتمع الجامعي، فضلا عن زيادة الارتباط في كافة المجالات مع القطاعات الصناعية المختلفة.



وأضاف "الكردي" أن هناك نتائج بعض الموضوعات في هذا التصنيف العالمي ستعلن في نهاية نوفمبر 2018، مشيرا ان الجامعة تسعى وبقوة لإحتلال مراكز متقدمة بتلك الموضوعات وغيرها من التصنيفات العالمية المختلفة.