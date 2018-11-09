حسام عاشور: ثقتي بلا حدود في لاعبي الأهلي

أكد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثقته التامة في قدرات زملائه وخبراتهم للعودة باللقب القاري من تونس.



ويلتقي اليوم الأهلي مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهره بالملعب الإوليمبي برادس.



وقال عاشور إن مباراة الترجي صعبه للغايه خاصة أنهم يواجهون منافس قوي تجمعه بهم علاقات جيده علي مستوي رائه ولكن تبقي مباراة في كرة القدم يتمني أن تمر في هدوء.



وأضاف أن فريقه يواجه سوء حظ غريب من إيقاف وإصابات وغيابات للاعبين مؤثرين لكن روح الفانله الحمراء ستظهر في الوقت المناسب.