ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسام عاشور: ثقتي بلا حدود في لاعبي الأهلي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
خاص تونس - عبد الحكيم ابو علم
أكد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثقته التامة في قدرات زملائه وخبراتهم للعودة باللقب القاري من تونس.

ويلتقي اليوم الأهلي مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهره بالملعب الإوليمبي برادس.

وقال عاشور إن مباراة الترجي صعبه للغايه خاصة أنهم يواجهون منافس قوي تجمعه بهم علاقات جيده علي مستوي رائه ولكن تبقي مباراة في كرة القدم يتمني أن تمر في هدوء.

وأضاف أن فريقه يواجه سوء حظ غريب من إيقاف وإصابات وغيابات للاعبين مؤثرين لكن روح الفانله الحمراء ستظهر في الوقت المناسب.
loading...

ترشيحاتنا

الشرطة الاسترالية تعتقل مشتبها به في حادث طعن ملبورن

دراسة تنصح الحكومات بفرض ضرائب على اللحوم لتوفير 41 مليار دولار وإنقاذ حياة 220 ألف شخص

أحمد فتحي ومؤمن زكريا يتوجهان إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

يوسف: لاعبو الأهلي جاهزون لمباراة الترجي برادس

طنطا يستعيد خدمات هدافه فى الدور الثاني بدوري المظاليم

بعد انطلاق مهرجان التمور.. فوائد لن تتوقعها للبلح

محمد محمود عبد العزيز يحيى الذكرى الثانية لوالده

ننشر السيرة الذاتية لمقرر المجلس القومي للسكان الجديد

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غزيرة على القاهرة.. اليوم

أرسنال يتأهل إلى الدور الـ32 من الدوري الأوروبي في غياب النيني

التضامن: جار اختيار ممثلي الوزارات في لجنة تعديل قانون الجمعيات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

فيديو

أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو
التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو
مستقبل وطن: الشائعات إحدى الأدوات الأساسية لحروب الجيل الرابع والخامس..فيديو
تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم .. فيديو
صناعة الزجاج في قرية جراح.. من الدقهلية إلى العالمية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟