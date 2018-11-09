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أخبار البلد

التنمية المحلية: دورة متخصصة لـ 27 سيدة من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
ايمان البكش
ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة برئاسة المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، الأسبوع المقبل،دورة متخصصة لـ 27 سيدة من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات وتستمر الدورة 5 أيام،كما ينظم المركز 3 دورات تدريبية أخرى لنحو 81 متدربًا في مجالات تطوير الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الشئون الإدارية بالإضافة إلى برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS .

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة لتنفيذ استرتيجية تمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 ،مشيرًا إلى اهتمامه بدعم وتمكين المرأة المصرية في المحافظات وعلى مستوى الوظائف القيادية بالوزارة ووظائف قيادات الإدارة المحلية.

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