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رياضة

12 ألف فرد أمن لتأمين نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
خاص تونس - عبد الحكيم ابو علم
قالت صحيفة الصباح نيوز التونسية نقلًا عن مصادر أمنية أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وضعت خطة محكمة لخروج نهائي دوري أبطال أفريقيا بالشكل الذي يليق باسم بلادهم.

وقالت الصحيفة إن قرابة ١٢ ألف فرد أمن سيتواجدون في جميع أرجاء تونس وحول وداخل ملعب رادس لخدوج مباراة الأهلي والترجي بالشكل الذي يليق بتلك المواجهة التي يحضرها رئيس الإتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم.
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