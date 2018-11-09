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رياضة

وزير الداخليه التونسي يشرف على خطة النهائي الأفريقي.. اليوم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
خاص تونس - عبد الحكيم ابو علم
حرص وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، على حضور اجتماع مع عدد من القيادات الأمنية، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم بين الترجي والأهلي.

وتناول الاجتماع الخطة الأمنية التي تم وضعها للخروج بالمباراة الي بر الأمان وبما يليق بإسم تونس، وقال الوزير خلال تلك الجلسة حسب وسائل الإعلام التونسية أنه وضع كافة إمكانات الوزارة لخروج المباراة بالشكل الذي يليق باسم بلادهم.

ويستضيف الترجي الأهلي مساء اليوم، على ملعب رادس، في إياب المباراة النهائية، بعد انتهاء لقاء الذهاب في مصر بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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