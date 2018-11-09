وزير الداخليه التونسي يشرف على خطة النهائي الأفريقي.. اليوم

حرص وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، على حضور اجتماع مع عدد من القيادات الأمنية، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم بين الترجي والأهلي.





وتناول الاجتماع الخطة الأمنية التي تم وضعها للخروج بالمباراة الي بر الأمان وبما يليق بإسم تونس، وقال الوزير خلال تلك الجلسة حسب وسائل الإعلام التونسية أنه وضع كافة إمكانات الوزارة لخروج المباراة بالشكل الذي يليق باسم بلادهم.



