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رياضة

تعديلات في تشكيل الترجي استعدادا للأهلي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
خاص تونس - عبد الحكيم ابو علم
شهدت التدريبات الأخيرة للترجي التونسي وجود نية واضحه لدي معين الشبعاني المدير الفني للكشخين في إجراء عدة تغييرات على التشكيل الرئيسي الذي خاض به مواجهة الذهاب أمام الأهلي في برج العرب الجمعه الماضي بعد تأكد غياب فرانك كوم وشمس الزوادي للإيقاف.

وخاض الفريق تدريباته الأخيره في سريه تامه بملعب رادس وشارك فيها جميع اللاعبين بمن فيهم أيمن بن محمد، الذي ظهر بمستوى طيب، بعد استعادته كامل عافيته، وتخطى كل آثار الإصابة التي كان يشكو منها، وحرمته من خوض لقاء برج العرب.

ومن المنتظر أن يدفع المدرب باللاعب سعد بقير أساسيا كصانع ألعاب، بجانب لاعبي الارتكاز فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي، فيما ينتظر أن يعوض الذوادي زميله محمد علي اليعقوبي.
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