طنطا يستعيد خدمات هدافه فى الدور الثاني بدوري المظاليم

أجرى ميدو جمال مهاجم وهداف نادي طنطا عملية جراحية ناجحة في الركبة عقب إصابته في مباراة طنطا والأولمبي في الأسبوع الثامن من مجموعة بحرى بدوري القسم الثاني.





ويغيب مهاجم طنطا لمدة 4 أسابيع علي أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية قبل انطلاق الدور الثاني من دوري القسم الثاني.



