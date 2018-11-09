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رياضة

طنطا يستعيد خدمات هدافه فى الدور الثاني بدوري المظاليم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أجرى ميدو جمال مهاجم وهداف نادي طنطا عملية جراحية ناجحة في الركبة عقب إصابته في مباراة طنطا والأولمبي في الأسبوع الثامن من مجموعة بحرى بدوري القسم الثاني.

ويغيب مهاجم طنطا لمدة 4 أسابيع علي أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية قبل انطلاق الدور الثاني من دوري القسم الثاني.

جدير بالذكر أن جوزيف بيسه مهاجم فريق طنطا تعرض لإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة فريقه الودية أمام مقاولين طنطا امس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الذي قرر فيه الجهاز الطبي لطنطا عمل أشعة للمهاجم الغيني لتحديد حجم الإصابة.
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