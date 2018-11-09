وليد سليمان والبدري.. من ينتصر اليوم

تترقب القارة السمراء الكشف عن هوية البطل الذي سيتربع على عرشها هذا العام، عندما يلتقي الترجي التونسي مع ضيفه الأهلي في ديربي عربي ساخن بإياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا،في التاسعة من مساء اليوم بالملعب الأوليمبي برادس.



وسيمثل الفائز من تلك المواجهة القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات في ديسمبر القادم، حيث يحلم الترجي بالصعود للمرة الثانية في تاريخه، بينما يتطلع الأهلي للمشاركة بها للمرة السادسة في مسيرته.



ورغم فوز الأهلي 3 ـ 1 في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، إلا أن هذا لا يمنع أن الترجي يمتلك حظوظا وفيرة للفوز بالبطولة، خاصة في ظل مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له.



وبينما يكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف واحد أو حتى بفارق هدفين بشرط أن تكون النتيجة أكبر من التي تحققت في الذهاب، للفوز باللقب التاسع في تاريخه بالبطولة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب القاري، يتعين على الترجي الفوز بهدفين نظيفين على الأقل للحصول على الكأس للمرة الثالثة.



ويعتمد الترجي على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في أنيس البدري، الذي يتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 7 أهداف مع المغربي حميد أحداد والكونغولي بين مالانجو، وهيثم الجويني، صاحب الأهداف الثلاثة في البطولة، الذي باتت حظوظه قائمة بقوة للعودة لصفوف الفريق بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في لقاء الذهاب.



كما تنتظر الجماهير التونسية ما سيقدمه الجزائري يوسف البلايلي، الذي سجل هدف الترجي الوحيد في مباراة برج العرب، وكذلك طه ياسين الخنيسي، الباحث عن إحراز هدفه الأول بالنسخة الحالية للمسابقة.



وأحرز الترجي 23 هدفا في مشواره بالبطولة هذا الموسم، من بينها 19 هدفا في سبعة لقاءات خاضها على ملعبه، وفي المقابل، فإن سوء مستوى خط دفاع الترجي هو ما يشكل الهاجس الأكبر لمشجعيه.



ويرغب الترجي، الذي يلعب النهائي السابع في تاريخه بالبطولة، في أن يكون الأهلي هو ضحيته الثانية من الأندية المصرية في المباريات النهائية، بعدما سبق أن توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 1994 على حساب الزمالك في النهائي، كما يتطلع للثأر من هزيمته أمام الفريق الأحمر بنهائي نسخة المسابقة عام 2012، بعدما خسر أمامه 2 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



فيما يسعى الأهلي للاستفادة من الأفضلية التي حصل عليها في لقاء الذهاب، ومواصلة هوايته في حصد الألقاب القارية التي توقفت منذ حصوله على بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2014 .



كما يأمل أصحاب الرداء الأحمر في إعادة البسمة لجماهيرهم التي شعرت بالحسرة عقب إخفاق الفريق في الفوز بلقب البطولة العام الماضي إثر هزيمته أمام الوداد البيضاوي المغربي في النهائي.



ويواجه الأهلي مهمة شاقة للغاية لبلوغ هدفه، خاصة بعد تلقيه ضربتين موجعتين بفقدانه ظهيره الأيمن المخضرم أحمد فتحي بداعي الإصابة، وهدافه المغربي وليد أزارو، صاحب الأهداف الستة في البطولة، الموقوف مباراتين من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، على خلفية قيامه بتمزيق قميصه خلال مباراة الذهاب.



وترى جماهير الأهلي أن فريقها يستطيع العودة بنتيجة إيجابية من رادس، في ظل الإستراتيجية الهجومية التي دائما ما ينتهجها الفريق خارج ملعبه، والتي ساهمت في تحقيقه 3 انتصارات من إجمالي 6 لقاءات لعبها بعيدا عن قواعده في النسخة الحالية للبطولة.



ويمتلك الأهلي قوة تهديفية لا يستهان بها، بعدما أحرز لاعبوه 26 هدفا في 13 مباراة لعبها بالبطولة حتى الآن، لكن سوء مستوى دفاعه في الفترة الأخيرة هو أكثر ما يثير قلق محبيه.



وكما يعتبر أنيس البدري كلمة السر للترجي، فإن وليد سليمان هو الورقه الرابحة لأبناء الرداء الأحمر، خاصة أنه يقدم موسم استثنائي بتالقه اللافت للنظر وقيادته للفريق للتأهل للنهائي للمره الثانيه علي التوالي، وأصبحت جماهير الأهلي تعلق آمالها على وجود وليد سليمان، من أجل استعادة اللقب الإفريقي، خاصة أن اللاعب يمثل جانبًا كبيرًا من القوة الهجومية وتزداد أهمية دوره مع غياب المغربي وليد أزارو للإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي "كاف".



وتجاوز وليد سليمان 200 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في صيف 2011 قادمًا من إنبي، وحصد اللاعب بطولة دوري أبطال إفريقيا عامي 2012 و2013، ولكن النسخة الحالية يبدو دوره خلالها بارزًا بقوة، وسجل الحاوي 6 أهداف في النسخة الحالية وفي آخر 4 مباريات بالبطولة .