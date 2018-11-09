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رياضة

إجراءات أمنية مشددة حول بعثة الأهلي في تونس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
خاص تونس - عبد الحكيم ابو علم
فرضت قوات الأمن التونسية إجراءات امنية مشددة حول بعثة الفريق الأول للكرة بالأهلي منذ وصولها إلى مطار قرطاج .

وتواجدت قوات الأمن لحماية فريق الكرة والبعثة الحمراء من المطار وحتي حول الفندق لمنع حدوث أي مشكلة مهما كانت، ورافقت البعثة في المران بصورة واضحة.


وسادت إجراءات أمنية مشددة، بعد وصول الأهلي المصري؛ تحسبًا لأي أعمال شغب من الجماهير التونسية في ظل الاعتراضات على القرارات التحكيمية في لقاء الذهاب.

كان الأهلى، فاز في مباراة الذهاب (3-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش في برج العرب، بالإسكندرية الجمعة الماضي.
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