النهائي الأفريقي حديث الشارع التونسي

سيطرت مباراة الأهلي والترجي المقرر لها مساء اليوم، علي مجريات الحياه في تونس العاصمة، ولكن دون شحن عكس ما حاول البعض إشاعته خلال الأيام الماضية بأن هناك أزمة بين الفريقين.



ويلتقي الفريق الأول للكرة بالقلعة الحمراء مع الترجي مساء اليوم بالملعب الإوليمبي برادس في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا.



وأبرزت الصحف التونسية اهتمامًا كبيرًا باستعدادات الترجي والأهلي، وسط صعوبة الحصول على التذاكر الخاصة بالمباراة.