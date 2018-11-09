تواصل الحملة القومية لمسح فيروس سي والأمراض غير السارية.. فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على الفضائية المصرية تقرير فيديو يوضح تواصل عمليات الحملة القومية لمسح "فيروس سي" .



وقال أحد المواطنين أن حملة الفحص على فيروس سي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ممتازة وخدم المواطن، وأكد أن الجميع من طاقم الأطباء يتعامل مع المواطنين باحترام وفى حالة الاكتشاف أن المواطن مصاب بالفيروس يتم تحويلة على المستشفى الاقرب لتلقى العلاج بالمجان.



وفى نفس السياق قالت الدكتورة جلية أسعد رئيسة وحدة صحية، إن الإقبال من المواطنين يتزايد كل يوم عن الاخر.



