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أخبار العالم

نتنياهو أجرى جراحة فى المسالك البولية بأحد مستشفيات القدس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
سمر صالح
قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خضع صباح اليوم الجمعة، لإجراء عملية بالمسالك البولية وسيكون تحت التخدير لمدة تتجاوز ساعتين في مستشفى "شعاري تسيدق" في مدينة القدس.

وأكد الطبيب الشخصي لنتنياهو أن "رئيس الحكومة يخضع لمراقبة طبية للمسالك البولية نتائج الفحوصات المخبرية الاخيرة تشير الى أنه بحالة جيدة كذلك ضغط الدم لديه ، كما انه يخضع لمتابعة طبيب الأنف ، والأذن والحنجرة ".

وقال الطاقم الطبي "إن نتنياهو يتمتع بحالة صحية جيدة وأنه سيعود لمزاولة عمله" موضحًا أن "الفحوصات ستكون في أحد المستشفيات التي يجري فيها فحوصاته الطبيبة العادية يرافقه فيها طبيبه الخاص تسيفي هرمان".
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