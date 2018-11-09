المرور: ربط جزئي بطريق النصر أمام الباب الرئيسي لأرض المعارض

قال اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، إن ابرز ما يحدث خلال اليوم على الساحة المرورية هو أن هناك غلقا جزئيا لتقاطع شارع الجيزة مع شارع الضحوية لمدة يومين وذلك لنقل خطوط المياه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على الفضائية المصرية، أنه تم وضع أسوار حديدية بمحيط شارع القومية بالجيزة وغلقه لـ مدى ثلاث سنوات، لاستكمال المرحلة الثانية الثالثة لمترو الانفاق.



وأشار إلى أن هناك ربط جزئى بطريق النصر أمام الباب الرئيسى لأرض المعارض لعمل بعض الأشياء فى خطوط الكهرباء.

