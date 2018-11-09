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أخبار العالم

مثقفون فرنسيون يعترضون على دعوة أردوغان لباريس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
أردوغان وماكرون
أردوغان وماكرون
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "أحوال" التركية أن عددًا من المثقفين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني الفرنسيين نشروا خطابًا مشتركًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي على صفحات صحيفة "لوموند" الفرنسية، يحتجون فيه على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى باريس للمشاركة في احتفالات مرور المئوية الأولى لانتهاء الحرب العالمية الأولى بعد غد الأحد.

وأوضح المعترضون أن من بين أسباب رفضهم لمشاركة الرئيس التركي في الاحتفالات استمرار إنكاره لمذابح الأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية إبان الحرب، وراح ضحيتها نحو 1.5 مليون أرمني من رعايا الإمبراطورية، مؤكدين أنه لا يمكن الاحتفال بالسلام مع رموز لا تشعر بالخزي من جرائم الماضي.

وأضاف الموقعون على الخطاب أن موجة من القومية التركية العدوانية تصاعدت في عهد حكم أردوغان، بجانب اضطهاده للأقليات، خاصة الأكراد داخل وخارج تركيا.

واستنكر المحتجون استمرار الاحتلال التركي لجزء من دولة قبرص، العضو بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن انتهاك الحريات داخل تركيا وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع اعتقال نحو 55 ألف مواطن لأسباب سياسية.
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