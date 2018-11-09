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أصل الحكاية

اعتبر تعلم ابنته للإنجليزية عار وخطيئة فطلب قطع يديها..حكاية خطاب أحمد عرابي من المنفى لزوجته

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
الزعيم أحمد عرابي
الزعيم أحمد عرابي - أرشيفية
ميس رضا

االزعيم أحمد عرابي يعد من الشخصيات التى أثرت فى تاريخ مصر وعبرت عن أسمى معانى الحرية من خلال مقولته الشهيرة لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً"، ووالله الذي لا إله إلا هو ! ، إنا لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم التي قالها في سياق حركته بقصر عابدين بسبب سعيه لمطالبه ” تعديل قوانين الجيش للمساواة بين جميع الأجناس في الجيش، تعيين ناظر للحربية من الوطنيين،المطالبة بقيام مجلس نواب وطني كما وعد الخديوي، زيادة عدد الجيش المصري إلى 18 ألفاً


اعتبر تعلم ابنته

على الرغم من تعلمه للقراءة والكتابة جيداً وانفتاحه على العقول الأخرى إلا أنه كان  أحد الأوجه التي كانت مصر تعايشها في منتصف القرن الثامن عشر حيث كانت أوجه تلك العقليات ترى أن تعليم الفتاة عار وخطيئة .


اعتبر تعلم ابنته
وكانت الفترة ما قبل 1873 م لم يكن بمصر كلها مدرسة للبنات إلا مدرسة الولادة، وكانت الدراسة فيها للبنات الحبشيات بمصر ، أما بنات الطبقات المختلفة فلم يكن لهن مدارس خاصة بهن ، عدا بنات الأسر الراقية القادرة فقد كان أهلهن يصرون على تعليمهن بالمنزل، وكانت أغلب الدروس في الدراسة المنزلية هي علوم الأشغال اليدوية لا القراءة والكتابة.

اعتبر تعلم ابنته

لكن في عام 1873 م ، قررت جشم آفت هانم ، الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل ، تأسيس مدرسة لتعليم البنات ، وكانت هذه المدرسة هي نواة الحركة التعليمية للفتيات وقتها برغم أنها كانت طفيفة .

خطاب شديد اللهجة

وعرابي في منفاه بجزيرة سيلان، أرسل خطابا شديد اللهجة صب فيه جام غضبه على أسرته بسبب ابنته، حيث قال لزوجته في الخطاب "حضرة صاحبة العفة والعصمة حرمنا المحترمة رعاها الله ، آمين".

نخبركم بأن كريمتنا أم كلثوم أرسلت لنا جوابا وبتلاوته حصل لنا كدر شديد ، إذ إنه علم لنا منه أنها تخلقت بأخلاق ذميمة، وتلك الأخلاق ليست في طباعها أصلاً بل إنها اكتسبت ذلك من مخالطتها إلى حرم أخيها التي ابتلانا الله بها.


إنها تتعلم الكتابة الإنجليزية وتضع اسمها على الجوابات المرسلة لنا بالقلم الإنجليزي ، الأمر الذي يستوجب عليه قطع يدها ، فهي تتعلم لغة قوم لا يعود علينا وعليها منها إلا الضرر والفضيحة والعار ، فيقتضي تفهيمها بذلك بحضور إخوتها جميعاً


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