اعتبر تعلم ابنته للإنجليزية عار وخطيئة فطلب قطع يديها..حكاية خطاب أحمد عرابي من المنفى لزوجته

االزعيم أحمد عرابي يعد من الشخصيات التى أثرت فى
تاريخ مصر وعبرت عن أسمى معانى الحرية من خلال مقولته الشهيرة “لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً"، ووالله الذي لا إله إلا هو ! ، إنا لن
نورث ولن نستعبد بعد اليوم ”التي قالها في
سياق حركته بقصر عابدين بسبب سعيه لمطالبه ” تعديل قوانين الجيش للمساواة بين جميع
الأجناس في الجيش، تعيين ناظر للحربية من الوطنيين،المطالبة بقيام مجلس نواب وطني
كما وعد الخديوي، زيادة عدد الجيش المصري إلى 18 ألفاً”
على الرغم من تعلمه للقراءة والكتابة جيداً وانفتاحه على العقول الأخرى إلا أنه كان أحد الأوجه التي كانت مصر تعايشها في منتصف القرن الثامن عشر حيث كانت أوجه تلك العقليات ترى أن تعليم الفتاة عار وخطيئة .
لكن في عام 1873 م ، قررت جشم آفت هانم ، الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل ، تأسيس مدرسة لتعليم البنات ، وكانت هذه المدرسة هي نواة الحركة التعليمية للفتيات وقتها برغم أنها كانت طفيفة .
وعرابي في منفاه بجزيرة سيلان، أرسل خطابا شديد اللهجة صب فيه جام غضبه على أسرته بسبب ابنته، حيث قال لزوجته في الخطاب "حضرة صاحبة العفة والعصمة حرمنا المحترمة رعاها الله ، آمين".
نخبركم بأن كريمتنا أم كلثوم أرسلت لنا جوابا وبتلاوته حصل لنا كدر شديد ، إذ إنه علم لنا منه أنها تخلقت بأخلاق ذميمة، وتلك الأخلاق ليست في طباعها أصلاً بل إنها اكتسبت ذلك من مخالطتها إلى حرم أخيها التي ابتلانا الله بها.