اعتبر تعلم ابنته للإنجليزية عار وخطيئة فطلب قطع يديها..حكاية خطاب أحمد عرابي من المنفى لزوجته

وعرابي في منفاه بجزيرة سيلان، أرسل خطابا شديد اللهجة صب فيه جام غضبه على أسرته بسبب ابنته، حيث قال لزوجته في الخطاب "حضرة صاحبة العفة والعصمة حرمنا المحترمة رعاها الله ، آمين".

نخبركم بأن كريمتنا أم كلثوم أرسلت لنا جوابا وبتلاوته حصل لنا كدر شديد ، إذ إنه علم لنا منه أنها تخلقت بأخلاق ذميمة، وتلك الأخلاق ليست في طباعها أصلاً بل إنها اكتسبت ذلك من مخالطتها إلى حرم أخيها التي ابتلانا الله بها.





إنها تتعلم الكتابة الإنجليزية وتضع اسمها على الجوابات المرسلة لنا بالقلم الإنجليزي ، الأمر الذي يستوجب عليه قطع يدها ، فهي تتعلم لغة قوم لا يعود علينا وعليها منها إلا الضرر والفضيحة والعار ، فيقتضي تفهيمها بذلك بحضور إخوتها جميعاً “