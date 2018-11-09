زئيف إلكين رئيسا للحكومة الإسرائيلية لمدة ساعتين

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن السياسى الإسرائيلى زئيف إلكين وزير شؤون القدس والتراث وحماية البيئة وعضو الكنيست عن حزب ليكود ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق تم تنصيبه اليوم الجمعة رئيسًا لوزراء إسرائيل خلال خضوع بنيامين نتنياهو لإجرء عملية تم تخديرة خلالها أكثر من ساعتين.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خضع صباح اليوم الجمعة، لإجراء عملية بالمسالك البولية وسيكون تحت التخدير في مستشفى "شعاري تسيدق" في مدينة القدس.



وأكد الطبيب الشخصي لنتنياهو أن "رئيس الحكومة يخضع لمراقبة طبية للمسالك البولية نتائج الفحوصات المخبرية الاخيرة تشير الى أنه بحالة جيدة كذلك ضغط الدم لديه، كما انه يخضع لمتابعة طبيب الأنف ، الاذن والحنجرة ".