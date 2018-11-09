طارق صبرى: أنتظر عرض ساعة رضا في إجازة نصف العام

قال الفنان طارق صبرى إنه انتهى منذ فترة من تصوير فيلمه الجديد "ساعة رضا"، وينتظر عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل.



وأكد صبري لـ«صدى البلد» أن الفيلم حالة مختلفة وجديدة عليه تماما ومتشوق لمعرفة رد فعل الجمهور.



وتدور أحداث فيلم "ساعة رضا" في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد فتحي، وهالة فاخر، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وآخرون وهو من تأليف هشام يحيى، وإخراج هانى حمدى، وإنتاج أحمد السبكى.



يذكر أن آخر أعمال طارق صبري الفنية كان مسلسل "بيت السلايف" الذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات "النهار" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات عالية. كما يصور حاليا طارق مسلسل "البيت الكبير" للمخرج محمد النقلى .