ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طارق صبرى: أنتظر عرض ساعة رضا في إجازة نصف العام

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
سمر سعد
قال الفنان طارق صبرى إنه انتهى منذ فترة من تصوير فيلمه الجديد "ساعة رضا"، وينتظر عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل.

وأكد صبري لـ«صدى البلد» أن الفيلم حالة مختلفة وجديدة عليه تماما ومتشوق لمعرفة رد فعل الجمهور.

وتدور أحداث فيلم "ساعة رضا" في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد فتحي، وهالة فاخر، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وآخرون وهو من تأليف هشام يحيى، وإخراج هانى حمدى، وإنتاج أحمد السبكى.

يذكر أن آخر أعمال طارق صبري الفنية كان مسلسل "بيت السلايف" الذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات "النهار" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات عالية. كما يصور حاليا طارق مسلسل "البيت الكبير" للمخرج محمد النقلى .
loading...

ترشيحاتنا

أرسنال يتأهل إلى الدور الـ32 من الدوري الأوروبي في غياب النيني

أمير طعيمة يعلق على أزمة حمو بيكا ومجدي شطة: الكلام التافه تحول لتريند

إسلام محارب: سأخوض النهائي الإفريقي ولو بقدم واحدة

أمين الفتوى يحذر من شىء يفسد الخشوع في الصلاة

صناعة الزجاج في قرية جراح.. من الدقهلية إلى العالمية.. فيديو وصور

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بسوهاج

تقرير رسمي: ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء في تركيا

التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو

هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غزيرة على القاهرة.. اليوم

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري
آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم
أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟