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التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل الجوية، إن هناك توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد لمدة 4 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك كثافة لوجود الشبورة المائية بالمناطق القريبة من الزراعات.

وأشار إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم وغدًا مؤكدا أن هناك غزارة أمطار ستشهدها السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.
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