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د.مروة حسين تكتب: جوزي عايز يتجوزني

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
يا سيد القلب
يا سيد الحياة
نعم أنت سيدي
وليعلم العالم بأنني أحببت أسطورة لم يكفي كتاب للكتابة عنك ووجودك بحياتي يجعلني أخجل أن أتمنى شيئًا آخر .
فأنت أجمل إضافة لكل من تدخل حياته وتملأها بالسعادة.
🎵 🎶 ما المانع من أن كل زوجة تعزف لزوجها لحن حب جميل وتقول له مثل هذه الكلمات الرقيقة لتؤكد على حبها له وتشعره بأهميته وقيمته لديها فالزوج نعمة من الله وعلى الزوجة أن تشعره دائما بحبها له وبأهميته في حياتها فالحب هو الشمعة التي تضيئ الحياة للزوجين فالحب الصادق يبقى ويدوم ولا يعرف الإساءة للآخر وكذلك على الزوج دور كبير في تدليل زوجته وأن لا يغفل مواعيد المناسبات الخاصة وأن يحضر لزوجته هدية في كل مناسبة حتى تظل العلاقة بينهما متجددة وجذابة ولا يصابوا بالفتور والملل وخاصة مع أرتفاع معدلات الطلاق بين جميع الطبقات مما يؤكد أن العامل الأقتصادي ليس هو السبب الأساسي للأنفصال ولكن أيضًا فتور المشاعر والأعتياد على وجود الطرف الآخر ومن هنا متابعيني الأعزاء أدعوكم لتجديد مشاعر الحب والأحتواء حتى لا يفكر الزوج بالزواج من أخرى أو تفكر الزوجة بالأنفصال بل يكون التفكير أن كل من طرفي العلاقة لو يعود به الزمن ليختار مره أخرى أن يختار شريك حياته من جديد .
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