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أخبار العالم

الدفاع الروسية: انتهاكان جديدان لنظام وقف العمليات في سوريا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهاكين اثنين لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظة حلب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ عمليتين إنسانيتين تم خلالهما إيصال 450 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى مدينة عدرا بريف دمشق، و450 سلة غذائية أخرى بوزن 1.95 طن إلى نقاط آهلة بالسكان في ريف حمص.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ 1987 عملية إنسانية، وأن الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية، موضحا أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.
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