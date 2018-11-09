سفير مصر بأنجولا يبحث التعاون السياحي بين القاهرة ولواندا

التقى، مساء أمس الخميس، السفير خالد عبدالرحمن، سفير مصر لدى أنجولا، أنجيلا براغانكا، وزيرة السياحة الأنجولية، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي في مجال السياحة.



وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة السياحة الأنجولية، تبادل وجهات النظر والأفكار حول كيفية تفعيل التعاون في مجال السياحة، الذي يعد مجالا حيويا بالنسبة للبلدين.



وأكد السفير المصري خلال اللقاء على أن مصر تعد من أهم الدول الجاذبة للسياح. كما تعمل أنجولا على تطوير البنية التحتية لخدمة السياحة ولجذب المزيد من السياح.



وتطرق اللقاء إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار والتطوير والتمويل في مجال السياحة في أنجولا، ويمكن نقل الخبرة المصرية في هذا المجال للتعاون مع أنجولا.