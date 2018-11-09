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أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:58 ص
الكاتب الصحفي، عبد
الكاتب الصحفي، عبد الجواد أبو كب
ندى فتح الله
قال الكاتب الصحفي، عبد الجواد أبو كب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد في المنطقة العربية ككل الذي آمن بشكل حقيقي بالشباب، وبقدرتهم على تغيير مسار الأوطان، ووجه لهم إهتمامًا لم يشهدوه من قبل.

واشار "ابو كب" خلال لقائه ببرنامج "نهاية الأسبوع" والمُذاع عبر فضائية "دريم" اليوم، الجمعة، إلى ان تجربة مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم التي تحتويها مصر، ليست مهمة فقط للقائمين عليها وللمشاركين فيها، بل هي مهمة للأوطان، حيث أننا نعيد تأسيسي الفعل الشبابي في الوطن بشكل غير مسبوق.

وأردف "أبو كب" أنهم بعد إنتهاء منتدى شباب العالم تم الإجتماع لبدء التحضيرات لإستقبال المنتدي الجديد العالم القادم.
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