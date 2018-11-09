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أخبار البلد

لجنة مشتركة بين الزراعة والمركزي للمحاسبات لفحص ملفات الوزارة والصناديق الخاصة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
الدكتور عزالدين أبوستيت
الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة
أ ش أ
أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم مخاطبة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز للاستعانة بها في فحص ملفات الوزارة والهيئات التابعة لها، فضلا عن الصناديق الخاصة والمشاريع التي تتبع الوزارة.

وأشار أبوستيت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة، نحو كشف أية مخالفات مالية أو إدارية .. مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفة، وأنه سيتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، بضرورة نشر قيم النزاهة والشفافية، ومحاسبة المقصرين، ومكافحة الفساد، فضلا عن التقييم المستمر للأداء.

وأوضح وزير الزراعة أن عمليات الإصلاح الإداري والمؤسسي والمالي تعد من أهم الملفات داخل الوزارة، والتي يجرى إنجازها من خلال الإجراءات التصحيحية بمشاركة الجهات المعنية، لعودة الأمور إلى وضعها السليم.
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