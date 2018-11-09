برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضى الإعلام الرياضي

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما طال الإعلام طوال الفترة الماضية من فوضى خصوصا الإعلام الرياضى منه، لكن أن يصل الأمر إلى مرحلة التحريض وإشاعة الفتنة وذلك بعد مباراة الأهلى هذا غير مقبول.



وقال غيتة، إن ما قامت به بعض القنوات الفضائية عقب انتهاء مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للترجي، بنشر التحليلات الرياضية والآراء التي تحتوي على مادة تحريض وتهييج الجماهير لاسيما وأن هناك مباراة أخرى قادمة بدولة تونس.



وأضاف عضو البرلمان،:" لقد وقعت الكثير من المخالفات الإعلامية على إحدى القنوات الفضائية، سواء في تحليل المباراة أو عن طريق المداخلات الهاتفية، بالإضافة إلى التعرض ومعارضة قرارات الحكم بأسلوب غير لائق وعدم الالتزام بالمهنية أو معايير التحليل الموضوعي لما هو منصوص علية في ميثاق الشرف الإعلامي، ويخرج بكرة القدم بعيدا عن روح التنافس الشريف الروح الرياضية".



وتابع النائب:"جميعا على ثقة تامة بحرص البرلمان وكذلك رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تطبيق ما نص علية ميثاق الشرف الإعلامي وكل معايير ضبط الأداء الإعلامي في الفضائيات المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية في كل ما يخرج عن النص أو يحرض على الفتنة، خصوصا أننا شعب واحد ويجب أن نقف خلف أي مصري سواء كان شخص أو نادي أو مجموعة تمثل مصر في المحافل الدولية".



وطالب عضو البرلمان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية لوقف أي برنامج أو مداخلة أو تحليل يحمل في طياته تحريض أو شحن جماهيرى، لان مثل هذه التصرفات والأفعال خرجت عن ما هو مؤلف من أخلاق إعلامنا الهادف الذي لطالما حافظ على وحدة شعوبنا العربية، لا أن يحرض بين الشعوب العربية والشعوب الأخرى على أبناء شعبه".