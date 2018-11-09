ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضى الإعلام الرياضي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:33 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
ماجدة بدوي
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما طال الإعلام طوال الفترة الماضية من فوضى خصوصا الإعلام الرياضى منه، لكن أن يصل الأمر إلى مرحلة التحريض وإشاعة الفتنة وذلك بعد مباراة الأهلى هذا غير مقبول.

وقال غيتة، إن ما قامت به بعض القنوات الفضائية عقب انتهاء مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للترجي، بنشر التحليلات الرياضية والآراء التي تحتوي على مادة تحريض وتهييج الجماهير لاسيما وأن هناك مباراة أخرى قادمة بدولة تونس.

وأضاف عضو البرلمان،:" لقد وقعت الكثير من المخالفات الإعلامية على إحدى القنوات الفضائية، سواء في تحليل المباراة أو عن طريق المداخلات الهاتفية، بالإضافة إلى التعرض ومعارضة قرارات الحكم بأسلوب غير لائق وعدم الالتزام بالمهنية أو معايير التحليل الموضوعي لما هو منصوص علية في ميثاق الشرف الإعلامي، ويخرج بكرة القدم بعيدا عن روح التنافس الشريف الروح الرياضية".

وتابع النائب:"جميعا على ثقة تامة بحرص البرلمان وكذلك رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تطبيق ما نص علية ميثاق الشرف الإعلامي وكل معايير ضبط الأداء الإعلامي في الفضائيات المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية في كل ما يخرج عن النص أو يحرض على الفتنة، خصوصا أننا شعب واحد ويجب أن نقف خلف أي مصري سواء كان شخص أو نادي أو مجموعة تمثل مصر في المحافل الدولية".

وطالب عضو البرلمان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية لوقف أي برنامج أو مداخلة أو تحليل يحمل في طياته تحريض أو شحن جماهيرى، لان مثل هذه التصرفات والأفعال خرجت عن ما هو مؤلف من أخلاق إعلامنا الهادف الذي لطالما حافظ على وحدة شعوبنا العربية، لا أن يحرض بين الشعوب العربية والشعوب الأخرى على أبناء شعبه".
loading...

ترشيحاتنا

تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم

الحكومة توافق على تسوية النزاع بين مؤسسة التمويل الدولية وعمر أفندى

خبيرة تغذية تستعرض فوائد تناول الرمان على الريق

تقرير رسمي: ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء في تركيا

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

رئيس إسرائيل: لولا تدخل السيسي لوجدنا أنفسنا في حرب ضد غزة.. صور

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

الزمالك يعسكر للإنتاج الحربى.. وجروس يعلن القائمة اليوم

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بسوهاج

إصابة أكثر من 1400 إسرائيلي بالحصبة ومخاوف من خروج المرض عن السيطرة

وفاة منفذ هجوم الطعن في ملبورن

التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا..اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو
أشرف مازن: المنتجات المصرية بالصين ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري
آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟