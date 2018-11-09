الصحف الكويتية: الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر.. قناة السويس الأقل كلفة والأكثر أمنا بالعالم.. المحروسة تحتفظ ببقايا حيتان عمرها 40 مليون سنة

- الأنباء: مصر تحتفظ ببقايا حيتان عمرها 40 مليون

- الجريدة: قناة السويس الأقل كلفة والأكثر أمنًا بالعالم

- القبس: الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر

- كونا: شركة المشاريع الكويتية تدعم ملتقى التعاون المصري الكويتي





تناولت الصحف الكويتية اليوم الجمعة عدد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمى، وتصدر ذلك الشأن المصرى.وأكدت صحيفة «القبس» أن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، أكد أن التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت يعكس رغبة حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات المشتركة والارتقاء بها لمستويات متميزة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيرًا إلى حرص البلدين على إزالة جميع التحديات والمعوقات التي قد تحول دون زيادة الاستثمارات المشتركة وانسياب حركة التجارة البينية بين مصر الكويت خلال المرحلة الحالية.وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي الذي عقد على هامش ملتقى التعاون المصري الكويتي، حيث شارك في الاجتماع خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، ومحمد جاسم الصقر، ومعتز الألفي، رئيسا الجانبين المصري والكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين.وأكدت "كونا" أن شركة مشاريع الكويت (القابضة) قامت بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين وشركة العقارات المتحدة برعاية ملتقى التعاون المصري الكويتي، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح. وركز الملتقى الذي عقد تحت عنوان «شركاء أشقاء» على العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين والفرص الواعدة للتعاون على مختلف المستويات، بما في ذلك الاستثمارات.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في شركة المشاريع مسعود حيات «يوفر ملتقى التعاون المصري الكويتي منصة لرجال الأعمال من كلا الجانبين لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية. لدى شركة مشاريع الكويت، ممثلة في كل من مجموعة الخليج للتأمين والعقارات المتحدة، استثمارات وأنشطة كبيرة في مصر، ومن المهم بالنسبة لنا الجلوس مع نظرائنا لمناقشة الفرص المستقبلية في كلا البلدين».وأوضحت "الأنباء" أنه على مسافة 150 كيلومتر من مدينة القاهرة تقبع في الصحراء بقايا حيتان ساهمت في إعادة اكتشاف سكل الحياة قبل ملايين السنين، وقد عاينت "البيان" هذا المكان الذي تسعى الحكومة المصرية إلى وضعه على لائحة السياحة العالمية بسبب إمكاناته المذهلة.وقد عثر في وادي الحيتان على 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءا من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا. وفي العام 2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.وأكدت "الجريدة" أن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الفريق مهاب مميش، قال إن القناة الرابطة بين البحرين المتوسط والأحمر، ستظل هي الممر الملاحي الأكثر أمنا، والأقل تكلفة على مستوى العالم، ولا خوف عليها من الطرق البديلة، وذلك بفضل أنها تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت على اجتذاب كثير من السفن العملاقة والخطوط الملاحية العالمية.تصريح مميش، الذي جاء في بيان رسمي أصدره أمس، يعد رد مصر على ما نقلته وسائل إعلام الخميس الماضي، بأن روسيا والهند وإيران ستعقد اجتماعا الشهر الجاري لبحث إطلاق ممر للنقل الدولي بين شمال وجنوب القارة الآسيوية، ومنها إلى أوروبا، باستخدام السكك الحديدية والنقل المائي، دون الحاجة إلى المرور بقناة السويس، وأن هذا المشروع يروج له على أنه أرخص من الممر المصري، وأنه سيوفر من 30 إلى 40% من تكلفة نقل البضائع.