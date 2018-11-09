نبيل بدر لـ صدى البلد: عبدالناصر أمرنا بعدم مغادرة سوريا أثناء العدوان الإسرائيلي.. حرب مصر ضد الإرهاب صادقة.. نريد مؤتمرا لحوار الحضارات على مستوى الرؤساء.. والمصريون في الخارج قوة لبلدهم

السفير نبيل بدر لـ«صدى البلد»:

-المصريون في الخارج عنصر مهم لخدمة الدولة

-ما قامت به الدولة لتطوير الخطاب الديني غير كاف

-دول العالم ساندت مصر بعد حادث المنيا الإرهابي لهذا السبب

-نحتاج قناة مصرية قومية تخاطب العالم وتؤثر فيه

-هذا هو الحل الأمثل لمنع نقل السفارات إلى القدس





تطوير الخطاب الديني



حادث المنيا الإرهابي



قال بدر إن سرعة دول العالم لإعلان مساندتها ووقوفها إلى جوار مصر ضد الإرهاب عقب حادث المنيا الإرهابي، أمر إيجابي يدل على مكانة مصر وتأثيرها بين دول العالم.



وأضاف أن تجربة مصر في محاربة الإرهاب كانت الأكثر مصداقية من ناحية الأداء، كما أن لها رؤية متكاملة عن تمويله والدول التي تحتضنه، لافتا إلى أن مصر لم تلجأ إلى النفاق أو الازدواجية، فهناك دول تعلن عداوتها للإرهاب لكنها تدعمه وتستفيد منه في الجانب المظلم، مثل تركيا.



وتابع: "مصر تتمتع في هذا المجال بسمعة إيجابية، لأن أداءها في محاربة الإرهاب مقنع، والتراكب التاريخي الخاص بها معتدل وإيجابي لا يميل إلى العنف أو اضطهاد الآخر، ومساندة دول العالم لها في هذا المجال أمر إيجابي، ولكن المطلوب خلال الفترة التالية أن تترجم هذه المساندة على أرض الواقع إلى خطوات فعلية ضد الجماعات الخارجة عن القانون مثل الإخوان".



وأكد «بدر» أن دول العالم يجب أن تحد وتمنع أنشطة الجماعات الخارجة على القانون، ولا تعتبرها من المعارضين لأنهم يسعون لهدم الدولة.



الصحافة المصرية والسياسة الخارجية



وقال السفير نبيل بدر، إن الصحافة المصرية لا تهتم بالسياسة الخارجية أو القضايا الخارجية بالصورة الصحيحة.



وأضاف "بدر"، أن مصر الدولة يجب أن تنشئ منصة إعلامية مؤثرة في الداخل والخارج، لأن أعداء مصر أجادوا في هذا الأمر، وأيضا الأمر لا يتوقف على امتلاك القناة الإعلامية، لابد أن تكون منصة جيدة بمعايير احترافية عالية، بمحتوى إعلامي يهم العالم الخارجي وشعوبه.



وأشار إلى أن هذه القناة ستسهم بصورة كبيرة في تحسين صورة مصر بشكل أكثر سهولة وسلاسة أمام العالم، والقضاء على الصورة التي يروج لها أعداء الدولة سواء من الجماعات الخارجة على القانون أو أجهز الدول المعادية، وأطراف إقليمية ليس من مصلحتها أن تقف مصر وتصبح في موقف الأقوى مثل تركيا وقطر.



أزمات نقل السفارات إلى القدس



أكد السفير بدر، أن البرازيل اليوم لوحت بإمكانية نقل سفارتها إلى القدس أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل كان الرد من الجانب الفلسطيني والعربي متواضعًا، فحنان عشراوي، القيادية بحركة فتح، صرحت بأن هذا الحديث استفزازي، وأيضًا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحدث في هذا الشأن، ولكن ما ينقصنا هو التفاعل بصورة أعمق من مجرد التصريحات المستهلكة.



وأضاف «بدر»، أن البرازيل أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، فهي تمثل 80% من مساحتها، ولديها إمكانيات كبيرة، فضلًا عن أن بها 5 - 6 ملايين شخص من أصول عربية، متسائلًا: "هل لا يوجد أي تأثير لهذا العدد العربي؟"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء من أكبر دولة في أمريكا الجنوبية سيكون لديه ردود فعل غير مريحة للعرب.



وفيما يتعلق بالجهود العربية لوقف مثل هذه القرارات الدولية حول القدس، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ورقة المصالح سيكون لها وزن في هذا الصدد، وهي تفاعل مباشر من الدول العربية، وأيضًا التلويح بالمصالح، أو التلويح بقيمة توافق عربي في صالح أو ضد صالح دولة من الدول في المنظمات الدولية.



وعن ذكريات في سوريا، قال السفير نبيل بدر، أول ملحق دبلوماسي مصرى في سوريا، إنه تم تعيينه سكرتيرا ثانيا في سوريا، وحضر حرب 67، كما زار منطقة هضبة الجولان؛ إذ إنه كان فيه تقليد قديما في سوريا يقضي بأن يزور الضيف الجديد منطقة الجولان، لافتا إلى أن سفارة مصر بسوريا كانت أول سفارة خارجية لمصر بعد الانفصال.



عبدالناصر وموقفه في بغداد



وأضاف أن السفارة المصرية في سوريا بدأت مهامها في مارس عام 1966، ولم يكن هنا لدينا أى وسائل حديثة للتواصل مع القاهرة، مشيرا إلى أنه عاش مقدمات حرب 67 كاملة في دمشق، وشهد دخول الجيش الإسرائيلي إلى الجولان وانسحبت قوات الجيش السوري؛ حتى إن بعض السيارات كانت تسير في دمشق وهي ترفع الأعلام البيضاء تحسبا لدخول الجيش الإسرائيلي.



وأوضح أن الموقف في دمشق كان غريبا جدا، إذ إن السفارات العربية بالكامل انتقلت إلى لبنان، لكن سفارة مصر وصلت إليها برقية من الرئيس جمال عبدالناصر، تمت كتابة بالشفرة، ونص هذه البرقية: «لا تغادروا دمشق مهما كانت الظروف»، فكانت سفارة مصر هي الوحيدة الموجودة في دمشق.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى حرص الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على أن تتواجد مصر في سوريا في ظل الحرب، لأنه أمر سياسي ومعنوي، على الرغم من أن في هذه الفترة كانت الحكومة السورية خففت من تواجدها في دمشق.



كما كشف مساعد وزير الخارجية الأسبق عن فحوى برقية أخرى وصلتهم من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت موجهة للرئيس السوري في ذلك الوقت نور الدين أتاسي، خلال العدوان الإسرائيلي على سوريا، ختمها الرئيس الراحل بقوله: «لن نتخلى عن المعركة حتى تحرير كل شبر من الأراضي العربية».



وقال إن بداية العلاقات المصرية السورية الدبلوماسية كانت مع افتتاح السفارة المصرية في سوريا في عام 66، و بدأت الزيارات المتبادلة بين البلدين في آواخر العام نفسه، كما تم استئناف رحلات الطيران بين القاهرة ودمشق.



منتدى شباب العالم

وقال السفير نبيل بدر، إن موضوع حوار الحضارات من الموضوعات بالغة الأهمية التي نتمنى أن تحوز اهتماما رسميا من مصر، لافتا إلى منتدى شباب العالم يعد حلقة في جهود مصر لترسيخ مبدأ حوار الحضارات.



وأضاف: أتمنى أن تتبنى مصر مبادرة لدعوة عالمية لمؤتمر يتعلق بحوار الحضارات، فالموضوع وجه منه يبدو ثقافيا والوجه الآخر سياسي بامتياز، إذ إن العالم في أشد الحاجة إلى أن يسلط الضوء بالدرجة الكافية على حوار الحضارات، مثل موضوع تغير المناخ، وقد أثير الحديث فيه منذ عام 1970، وفي 1995 تم عقد مؤتمر على مستوى رؤساء الدول بخصوص المناخ.



وأوضح أن مصر مؤهلة لاستضافة المؤتمر العالمي ويكون على مستوى رؤساء الدول، لترسيخ فكرة حوار الحضارات، ويتم الإعداد له بالصورة المناسبة.



وتابع أنه في عام 49 - 95 تم اختياره كرئيس لوفد مصر في مشروع حوار حضارات العالم القديم، وتدور فكرة هذا المشروع في إطار أن رئيس جمهورية إيران خاتمي، وهو رجل مثقف، وإيران تتعرض لمحاولات للعزلة، وارتأى أن يبدأ بمبادرة ثقافية فاقترح مصر واليونان وإيطاليا للحوار، وقد عملنا لمدة عامين في عواصم هذه الدول، وخلصنا إلى أمرين، الأمر الأول دفعنا به إلى الأمم المتحدة التي تبنت قرارا صادرا عن الجمعية العامة باعتبار عام 2000 عاما للحوار، وبدأت الفكرة في الانتشار.



وأضاف أن الشق الثاني هو التوصية بألا يدور حوار الحضارات في الصالونات الثقافية فقط، بل أن يمتد للأفق الأوسع، لتشمل دول العالم.



السياسة الخارجية في الصحافة المصرية

أكد أنه يلاحظ أن اهتمام الصحافة المصرية بالسياسة الخارجية متواضع جدا، مضيفا أن اهتمام الإعلام والصحافة المصرية بالسياسة الخارجية متواضع جدا، من خلال تجربته الخاصة، فأغلب الجرائد مهتمة بالأخبار المحلية ويتكرر ذلك في أغلب الوسائل الصحفية المقروءة والمسموعة.



وأشار إلى أننا نحتاج إلى صحافة واعية تعطي لنا محتوى إعلامي مؤثر كالوسائل الإعلامية العالمية، وهو ما له فوائد عدة، منها أنها مصدر جيد لمعلومات قد تفيدك في حل مشكلة داخلية، وأيضا فأنت تنعش الاهتمام بما يدور حولك في العالم، ومن أمثلة ذلك الأحداث في الدول الإقليمية والدولية.



دور الأزهر في حوار الحضارات

وقال السفير نبيل بدر، إن الأزهر كان من المؤسسات المصرية التي شاركت في تعزيز حوار الحضارات ورأب الصدع بينها وتقليص حجم الصراع بينها، وكانت البداية بمؤتمر الأزهر مع الفاتيكان حول حوار الحضارات.



وأضاف أن مؤتمر حوار الحضارات بالتعاون مع الأزهر والفاتيكان خلص إلى أن الأديان ليست سبب صراع الحضارات، ولا يجوز ان تقحم الحضارة او الثقافة أو مكوناتها كسبب لتبدأ من خلاله الصراعات، إنما الصراعات السياسية في التاريخ البشري هي صراعات مصالح.



وتابع: اليوم تتصاعد النغمة في العالم بشكل فيه درجة من النفاق السياسي ما بين تميز أو قبل الآخر، ومن الأمثلة الحية على ذلك أن أحد أساتذة جامعة هارفرد اعتبر أن الحضارة الغربية متفوقه وذكر أسباب التفوق، واستثنى المسلمين والصينيين والمسيحيين الشرقيين، وهذا من الأسس يؤسس لقيام الصراع، وذلك وفق المواثيق الدولية، لكنها غير مطبقة، وكثير هم المخالفون لها.



وأكد بدر أن أحد المخرجات المتوقع أن تنتج من مؤتمر شرم الشيخ التأسيس لسياسة جديدة لإحلال مناخ جديد ووعي آخر داعم للسلام من خلال حوار الحضارات وليس صراعاتها.

العديد من القضايا السياسية والإقليمية والدولية، التي تلاحقنا كل يوم تشعرك بأننا في سباق لا نفهم مجرياته، ما أدى إلى تشابك وتعقد بعض القضايا التي تهم الشارع المصري، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات المشتعلة في المنطقة العربية، وفي حوار خاص لـ «صدى البلد» حاول السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، شرح وفك تشابك هذه القضايا وتبسيطها للقارئ، فسلط الضوء على دبلوماسية منتدى شباب العالم، الذي انتهى يوم 6 نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، وحادث المنيا الذي وقع يوم 2 نوفمبر الماضي بعدما استهدفت مجموعة من الإرهابية لحافلة تقل أقباطا مصريين كانوا في زيارة دينية لأحد الأديرة في المنيا.كما تحدث عن جهود الدولة في تطوير الخطاب الديني، وأيضا وضع أمامنا حلا قويا لوقف تفكير بعض الدول في المساواة بالولايات المتحدة الأمريكية ونقل سفارتها إلى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل، وغيرها من القضايا المحلية والدولية والإقليمية.وإلى نص الحوار..أكد السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن وزارة الهجرة تقوم بعمل ومجهودات كبيرة ومتميزة، داعيا لها بالتوفيق بقوله: «الله يعين وزارة الهجرة».وأضاف بدر "من واقع تجربته في السلك الدبلوماسي فقد عملت سفيرا في أكثر من دولة عربية وغربية، وكنت أهتم جدا بالاجتماع بالجالية المصرية في أي دولة أخدم فيها، ولكن في بعض البلاد الأخرى، كان هناك فرقة من نوع خاص بين الجالية المصرية".وأوضح أنه من المهم جدا توحيد المصرين في الخارج، لأنهم عنصر مهم جدا لخدمة الدولة المصرية كقوة ناعمة لها تأثير قوي، وبالتالي فإن نهج الدولة اتجه لرأب أى خلافات وتصدعات بين بعض أفراد أي جالية مصرية في الخارج، وهذا يقع على عاتق وزارة الهجرة وتسهيل معاملات المصريين في الداخل، وأن يتم التفكير في ترتيب لقاءات أو مجتمعات تجمع ما بين عناصر دعم المواطنة والاستمتاع بإمكانات الدولة المصرية، والتواصل الفكري مع الجاليات في الخارج، ومعرفة اقتراحاتها وطلباتها بطريقة أكثر فاعلية، وهو ما يساعد عليه فكرة الإعلام الخارجي.قال السفير نبيل بدر، إن المجهودات التي تقوم بها الدولة في إصلاح أو تطوير الخطاب الديني غير كافية حتى الآن للتصدي للأفكار المتطرفة أو المتشددة، لنقتلع جذور الإرهاب.وأضاف أن إصلاح الخطاب الديني محتاج مجهودات أكبر ووضع خطة شاملة لهذا الإصلاح، وأن يسير التنفيذ في شكل متكامل في جميع التخصصات، بمعنى أننا نطالب بالإصلاح الديني، وهذا الإصلاح لا يقوم به الشيوخ فقط، بل يقوم به العلماء في مختلف التخصصات منها القانون والاجتماع وعالم النفس والأطباء وغيرهم من التخصصات.وأوضح أن هذا التكامل من فوائده أنه يمنح الدولة نظرة شاملة تستطيع أن تحرك ركودا دام لفترات طويلة وعاونت عليه ظروف التراجع الثقافية والاقتصادي الذي عانينا ونعاني منه، لذا فأنت تحتاج إلى تيار قوي جدا، فالمجهودات الفردية التي تقوم بها مؤسسات الدولة أن تصب في تيار رئيس واضح المعالم، لا يكون موسميا أي يكون مستمرا، وان يوفر المادة الكافية للتعامل مع هذه الأفكار باضطراد وباستمرار لنصل إلى التأثير المطلوب.ودعا إلى إصدار كتاب يحمل عنوان «ما هو الإسلام؟»، يتضمن الأساسيات الدينية ويتكفل بالرد على أي مشكلات يتم تصديرها حول الإسلام، ويكون هذا الرد ردا علميا ووافيا وبالأدلة، وأيضا يمكن أن يكون طريقة الإجابة موجزة ويتم إلحاق به أسماء مراجع لمن أراد الاطلاع على المزيد من المعلومات.وأكد أن قضية الإصلاح ليس المقصود به إصلاح الدين، إنما في المجال الديني، وهو تحدٍ حقيقي في ظل تداخل السياسة مع الدين والموروثات الخاطئة في ثقافتنا.