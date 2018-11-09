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محافظات

محافظ الإسكندرية: ماراثون اجري لصحتك يدعم المبادرة الرئاسية.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الجمعة، ماراثون رياضي للجري والمشي والدرجات بمشاركة عدد كبير من أبناء المدينة تحت شعار "إجري لصحتك".

انطلق الماراثون من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وانتهى عند مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "١٠٠  مليون صحة".

وأشار المحافظ إلى أن المهرجان يؤكد على أهمية الحفاظ على الصحة، كما يدعم المبادرة الرئاسية "١٠٠  مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذي عانينا منه عدة سنوات ماضية.

يشار إلى أن عددا من السيارات المتنقلة التابعة لمبادرة "١٠٠  مليون صحة" تواجدت للكشف والمسح الشامل علي المشاركين في المهرجان، ممن خلال الرقم القومي لهم.
محافظ الإسكندرية: ماراثون اجري لصحتك يدعم المبادرة الرئاسية.. صور
محافظ الإسكندرية: ماراثون اجري لصحتك يدعم المبادرة الرئاسية.. صور
محافظ الإسكندرية: ماراثون اجري لصحتك يدعم المبادرة الرئاسية.. صور
محافظ الإسكندرية: ماراثون اجري لصحتك يدعم المبادرة الرئاسية.. صور
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