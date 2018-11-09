لقاءات ومحاضرات بثقافة أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الندوات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد قصر ثقافة ساحل سليم اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات "المحبة" بالتعاون مع بيت العائلة بساحل سليم.



بدأ اللقاء بكلمة شكر وعرفان للشيخ محمد أحمد جلال، أعقبها كلمة مدير القصر، وعلى هامش اللقاء عقدت محاضرة بعنوان "الزينة الثانية" حاضرها مهندس صلاح محمد حسن على المستشار الأسري والمدرب المعتمد لدى بيت العائلة بأسيوط، تناول فيها معنى الزينة الثانية وهى البنون وكذلك العوامل المكونة لشخصية الإنسان ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع والأصدقاء والإعلام، وقدم بعض النصائح للآباء للتربية الصحيحة لأبنائهم .



كما نظم القصر ندوة تثقيفية بعنوان "الحقوق المدنية والسياسية" بمدرسة الثانوية بنين، حاضرها الباحث سيد النسر.