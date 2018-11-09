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أخبار العالم

استنفار بـ سلاح الجو الإسرائيلي.. وطوارئ بـ حركة الطيران

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
سمر صالح
استنفر سلاح الجو الإسرائيلي، طائراته المقاتلة، في الأجواء الإسرائيلية، تحديدا فوق مناطق الوسط، وذلك في أعقاب بلاغ عن اختراق طائرة مدنية للاجواء الإسرائيلية.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الرحلات الجوية توقفت في مطار "بن جوريون" لمدة ساعة، بسبب الاشتباه بوجود طائرة مدنية معادية اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي، أرسل الليلة طائرات مقاتلة للبحث عن الطائرة المشبوهة وملاحقتها، في الاجواء الإسرائيلية.

وأضافت القناة الثانية، أنه وبعد 25 دقيقة من تحليق الطائرات المقاتلة، تبين أن البلاغ كاذب، وتم الإعلان عن العودة للإجراءات الروتينية بمطار بن جوريون.
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