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منوعات

شاهد.. أب يهاجم قاتل طفلته داخل المحكمة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
أحمد شريف
حاول أب مكلوم مهاجمة، الرجل المتهم بقتل ابنته البالغة من العمر خمس سنوات وهو جالس في المحاكمة بواشنطن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يشتبه في ان ريان بورج ، 37 عامًا ، قتل الطفلة هارتلي أندرسون، بعد أن عثر عليها فاقدة للوعي وغارقة في النزيف ورأسها متورمة بشدة، وهي بجوار أمها.

وكان قاتل مرتبط لناتاشا لوتشاو المطلقة، والدة طفلة هارتلي لمدة ثلاثة أشهر، وكان يعتني بها عندما، قال للشرطة إن الطفلة جرحت نفسها أثناء إصابتها بنوبة غضب.

وكان المتهم يوجه القاضي بالمحكمة الامريكية وسط عائلة الطفلة واصدقائها يوم الاثنين الماضي، عندما لم، لم يستطع والد الطفلة الضحية السيطرة على غضبه أثناء اندفاعه نحو القاتل المتهم، ليتم اقتياده خارج المحكمة من قبل الشرطة.


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