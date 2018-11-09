أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 -11- 2018

تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم الجمعة الموافق 9 -11- 2018، بين 870 جنيها للطن وحتى 990 جنيها فى الحد الأقصى.



وسجل الطن لشركة صناعات مواد البناء 900 جنيه، وسجل أسمنت سيناء 870 جنيها للطن ونفس السعر لميديكوم أسوان وبنى سويف وقنا للأسمنت.



وسجل أسمنت أسيوط "المهندس" الحد الأقصى للسعر 990 جنيها للطن، بينما سجل السويدى والعربية للأسمنت سعر 985 جنيها للطن، وسجل السويس للأسمنت 940 جنيه للطن، وسجل بورتلاند طرة 950 جنيها للطن.



واستقر سعر الحديد، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.