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صدى البلد يرصد أجواء انتخابات عليا الوفد داخل اللجان الانتخابية.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:41 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى - عدسة ايهاب اشرف
رصدت عدسة موقد "صدى البلد" أجواء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد داخل اللجان الانتخابية وتصويت الناخبين لانتخاب مرشحيهم لانتخابات الهيئة العليا للوفد وسكرتارية الهيئة الوفدية.

وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
صدى البلد يرصد أجواء انتخابات عليا الوفد داخل اللجان الانتخابية.. صور
صدى البلد يرصد أجواء انتخابات عليا الوفد داخل اللجان الانتخابية.. صور
صدى البلد يرصد أجواء انتخابات عليا الوفد داخل اللجان الانتخابية.. صور
صدى البلد يرصد أجواء انتخابات عليا الوفد داخل اللجان الانتخابية.. صور
صدى البلد يرصد أجواء انتخابات عليا الوفد داخل اللجان الانتخابية.. صور
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