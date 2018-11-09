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منوعات

ألمانيا تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
المانيا
المانيا
أ ش أ
تحتفل جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم التاسع من نوفمبر، بمرور 100 عام على تأسيس أول جمهورية ألمانية وسقوط جدار برلين.
يشارك في الاحتفال الذي يقام بمقر البرلمان الألماني "البوندستاج" الرئيس الألماني فرانك فالترشتاينماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير النقل اندرياس شوير، ووزيرة الزراعة يوليا كلوكنير، وعدد كبير من المسؤلين الألمان ونواب "البوندستاج".

يذكر أن في 9 نوفمبر 1918 أعلن الديمقراطي الاشتراكي فيليب شايدمان، الجمهورية ونهاية النظام الملكي الذي كان يمثله حينها القيصر ويلهلم الثاني، قائلا: "النظام الملكي انهار، عاشت الجمهورية الألمانية".

يشار أيضا إلى أنه في التاسع من نوفمبر سنة 1989 بدأت أحجار جدار برلين تنهار تحت وقع ضربات المحتجين ومعها عقود طويلة من القمع الشيوعي ومن امتهان كرامة الإنسان.

وكانت المظاهرات ضد النظام الحاكم في ألمانيا الديمقراطية قد بدأت قبل شهرين من سقوط الجدار، ودفعت الحفرة الأولى في الجدار النظام الشيوعي بأكمله إلى الانهيار، ليدخل مرة أخرى التاسع من نوفمبر تاريخ ألمانيا، لكن هذه المرة، كيوم مشرق لألمانيا ولكل العالم.
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