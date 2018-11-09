ملك الأردن في ذكرى التفجيرات: لن تتمكن قوى الشر من هزيمتنا

تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته، وأثبت عبرها الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 9, 2018

يصادف اليوم الذكر الثالثة عشرة على حادثة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عمان منذ عام 2005 ، والتي استهدفت ثلاثة فنادق في نفس التوقيت على يد مجموعة من الإرهابيين وراح ضحيتها حوالي 60 شخصا و 200 مصاب .وكتب الملك عبدالله الثاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات الشهير ، تويتر :" تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته ."وأضاف .. " وأثبت عبرها الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم ".