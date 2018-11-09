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أخبار العالم

ملك الأردن في ذكرى التفجيرات: لن تتمكن قوى الشر من هزيمتنا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
مريم صليب
يصادف اليوم الذكر الثالثة عشرة على حادثة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عمان منذ عام 2005 ، والتي استهدفت ثلاثة فنادق في نفس التوقيت على يد مجموعة من الإرهابيين وراح ضحيتها حوالي 60 شخصا و 200 مصاب .

وكتب الملك عبدالله الثاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات الشهير ، تويتر :" تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته ."

وأضاف .. " وأثبت عبرها الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم ".
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