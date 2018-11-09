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تعليم

تربية نوعية عين شمس تناقش الثقافة العربية بين الواقع والمأمول.. الأحد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "الثقافة العربية بين الواقع والمأمول"، وذلك يوم الأحد الموافق ١١ نوفمبر الجاري، فى تمام الواحدة ظهرا بمدرج الدكتور سيد صبحى.

وقالت د. أمانى حنفى عميدة الكلية، إن الندوة تستضيف د. جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا، وعضو مجلس حي فرساي بفرنسا وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، وسفيرة النوايا الحسنة لحقوق المرأة بباريس.

الجدير بالذكر أن كلية التربية النوعية، أطلقت أسبوع البيئة منذ ٤ نوفمبر وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية وورش العمل فى الأعمال الفنية والخزف وحملة" بسواعدنا ننظف كليتنا"، ومعرض للتصوير الفنى تحت رعاية د. أمانى حنفى، وإشراف د. وائل حمدى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سالى شبل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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