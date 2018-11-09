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محافظات

محافظ الجيزة لأهالي الواحات البحرية: طلباتكم مجابة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الملعب الرئيسي لمركز شباب القصر بمركز الواحات البحرية، لتقديم خدمات رياضية لشباب مركز ومدينة الواحات.

وحرص محافظ الجيزة، على عقد لقاء جماهيري مع مواطني القرية داخل المركز للاستماع إلي مطالبهم، مؤكدًا لهم ان كل المطالب التي تقدموا بها سوف يتم تحقيقها قائلًا: "طلباتكم مجابة".

جاء ذلك خلال جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمركز ومدينة الواحات لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وتيسير عبدالفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات، والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة.
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