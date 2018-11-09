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اقتصاد

خبراء بالبنك الدولي : تجربة الصرف الصحي بمصر إحدى البرامج المتميزة على مستوى العالم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:41 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آمنة عبدالعظيم
أشاد خبراء البنك الدولي في مجال المياه، بالأداء المتميز ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، والذي يتم تنفيذه من خلال الآليات المبنية على النتائج، حيث أكدوا أن هذا البرنامج يعتبر أحد البرامج المتميزة على مستوى العالم، في تحقيق النتائج طبقًا للمعدلات الزمنية المعتمدة.

جاء ذلك خلال لقائهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، نائب رئيس الوحدة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى: تم استقبال بعثة البنك الدولي في الفترة من (4 – 8 نوفمبر 2018) لمتابعة الأعمال التحضيرية للبدء في أعمال المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار امريكي، بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار. 

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم استعراض الخطوات القادمة استعدادًا للبدء بالمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى، بمحافظات (المنوفية – الغربية – دمياط – الدقهلية – الشرقية ) ، حيث تم خلال الزيارة استعراض المؤشرات المرتبطة بالمرحلة الثانية من البرنامج، مثل إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودور الجهاز التنطيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وغيرها من المؤشرات.
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