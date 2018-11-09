الشرطة الفرنسية توقف شخصًا بتهمة الإساءة لـ ماكرون‎

أوقفت الشرطة الفرنسية، شخصًا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، في إحدى جولاته الداخلية، بمناسبة الذكرى المئوية لـ"يوم وقف إطلاق النار" الذي أنهى رسميًا الحرب العالمية الأولى.



وعقب خروجه من اجتماع في مقر البلدية، تعرض ماكرون لـ"إهانة لفظية" من قبل أحد الأشخاص المحتشدين خارج المبنى، وفق صحيفة "فويس دو نورد" المحلية وسارعت الشرطة إلى توقيف المشتبه به الذي يبدو في أواسط العمر.



ووفق الصحيفة، يعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى مجموعة تحتج على رفع أسعار الوقود ويصادف 11 نوفمبر ذكرى توقيع الحلفاء وألمانيا، اتفاق وقف إطلاق نار أنهى الحرب العالمية الأولى العام 1918، حيث بات يعرف باسم "اليوم العالمي لوقف إطلاق النار"، وتعلنه العديد من البلدان عطلة رسمية.