التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد سيدى أحمد بن عطاء الله السكندرى بمحافظة القاهرة .



وأعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، عن خطبة الجمعة اليوم 9 نوفمبر بالمساجد، تحت عنوان "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم كما يجب أن نعرفه".



وتأتى خطبة الجمعة اليوم بالمساجد، عن القرآن الكريم، ووصفها للنبى صلى الله عليه وسلم، ومكانته وأخلاقه، والكثير من جوانب الرحمة، التى لم تكن خاصة بالمؤمنين فحسب بل إن الرحمة التي امتلأ بها قلب النبي شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر وجميع المخلوقات.



