ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس مسجل خطر بحوزته بندقية آلي بالمحلة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
أحمد على
قررت رئيس نيابة ثالث المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس عاطل مسجل شقي خطر ضبط بحوزته بندقية آلي مطلوب ضبطه فى قضايا بلطجة وحيازة أسلحة نارية والاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بتوافر معلومات لدي العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة حول قيام المدعو "سمارة " عاطل مسجل شقي خطر بالاتجار المواد المخدرة وحيازه الأسلحة النارية غير المرخصة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية نجح النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة ضبط "م . ا . ا . القليني" وشهرته( مسعد سماره) / سنه عاطل ومقيم ابودراع تاني المحلة الكبرى و أخطر مسجل شقى خطر فرض سيطرة وبلطجة ومطلوب ضبطه فى قضية شروع قتل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية وعدد من الطلقات ذات عيار السلاح.
loading...

ترشيحاتنا

استنفار بـ سلاح الجو الإسرائيلي.. وطوارئ بـ حركة الطيران

18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

بعد تمويل حماس بملايين الدولارات..فلسطينيون يكشفون دور قطر المشبوه بغزة

فاروق جعفر: على لاعبي الأهلي التعامل بهدوء واحترافية في مواجهة ضغوط الترجي

تعديلات في تشكيل الترجي استعدادا للأهلي

آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد بن عطاء السكندري.. فيديو

التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا..اليوم

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

ندى عادل: أؤيد البطولة الشبابية

اعتبر تعلم ابنته للإنجليزية عار وخطيئة فطلب قطع يديها..حكاية خطاب أحمد عرابي من المنفى لزوجته

طرق تفادى وعلاج تساقط الشعر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري
آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم
أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟