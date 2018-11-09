حبس مسجل خطر بحوزته بندقية آلي بالمحلة

قررت رئيس نيابة ثالث المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس عاطل مسجل شقي خطر ضبط بحوزته بندقية آلي مطلوب ضبطه فى قضايا بلطجة وحيازة أسلحة نارية والاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.





تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بتوافر معلومات لدي العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة حول قيام المدعو "سمارة " عاطل مسجل شقي خطر بالاتجار المواد المخدرة وحيازه الأسلحة النارية غير المرخصة .



