فوائد الحمصية والفولية والبندقية واللوزية

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، ان القيمة الغذائية لحلاوة المولد تتحد بناء على المواد علي نوعية وجودة المواد المصنوعة منها ولكن بصفة عامة افضلها للصحة الفولية والحمصية واللوزية والفسدقية والبندقية لأنها مصنوعة من المكسرات التي تحتوي علي كمية كبيرة من العناصر المهمة للجسم.



وأضاف سعيد لـ "صدى البلد" أن حلاوة المولد غنية بالبروتين والدهون واحماض دهنيه هامه خاصه الاوميجا 3 والنشويات ومضادات الأكسدة التى تساعد على الحد من الإصابة بأمراض الشيخوخة وتعد المكسرات من من الاغذيه المنشطه للذاكره والمخلقه لهرمونات السعادة وعلاج تقلب المزاج فضلا على احتواءه على قدر كبير من البروتينات.



وأشار الي أن خطورة حلاوة المولد تكمن في احتواءها على نسبة عالية من السكر المرتبط بمشاكل صحية كثيرة خاصة علي مرضى الضغط والسكري، لذا يجب تناولها باعتدال حتي ان كانت تحتوي علي عناصر غذائية مفيدة مثل الحمص والفسدق.