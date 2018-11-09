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ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الأول لشباب الجامعات بحضور 650 طالبا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، في الثانية عشر ظهر غد السبت، الملتقى الأول لشباب الجامعات والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

ينطلق الملتقى تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة"، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، بحضور ما يزيد عن 650 طالبا من مختلف كليات الجامعات المصرية ويناقش ثلاثة محاور رئيسيه هي الشباب فى موقع المسئولية، الإدارة وريادة الأعمال، والشباب والثقافة وتنمية المجتمع . 

وأكدت عبد الدايم أنه أول ملتقى طلابي تقيمه وزارة الثقافة علي غرار المؤتمرات الوطنية للشباب التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للخروج بتوصيات جادة وحقيقية لتطوير الأنشطة الفنية والفكرية فى الأقاليم طبقا لرؤية تتفق مع خطة التنمية المستدامة بالوزارة وتجسد الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف ربوع مصر إلى جانب مد جسور التواصل المباشر بين المؤسسة الثقافية الرسمية للدولة وأبناء الوطن.

وأضافت أن الملتقى يهدف إلى نشر الثقافة بين جموع المواطنين خاصة الشباب لاعادة تشكيل الوعى بصورة تنعكس بالإيجاب على المجتمع المصرى . 

ويكرم الملتقى رؤساء ستة جامعات مصرية هى بنها ، بني سويف ، القاهرة ، عين شمس ، حلوان و٦ أكتوبر.
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