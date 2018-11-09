أحمد عادل يدعم الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نشر أحمد عادل عبد المنعم، حارس الأهلي السابق والمقاصة الحالي، صورة عبر حسابه على تويتر، لدعم فريق الأهلي في مبارته اليوم أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وعلق أحمد عادل على الصورة داعما الأهلي: "التاسعة يا أهلي إن شاء الله".



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، واحدة من أهم مبارياته، مساء اليوم الجمعة، حينما يواجه الترجى التونسى فى إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب رادس وستذاع في تمام الساعة التاسعة مساء.