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رياضة

بنفس الطموح.. منتخب السويس يواجه الزرقا ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:35 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس منافسه الزرقاء غدا في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب النصر ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من دوري القسم الثاني .

ويدخل منتخب السويس اللقاء بهدف تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة وبنفس الطموح يسعى الزرقا للدخول لمنتصف الجدول والبعد عن مراكز القاع .

ويحتل فريق الزرقا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 9 نقاط، بينما جاء منتخب السويس في المركز الثالث 6 نقاط.
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