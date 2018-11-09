إمارة مكة: الحركة الجوية للمطار لن تتأثر بالأمطار

تصدر هاشتاج # امطار_جده#صوت_المطر#مكه_الان، اليوم، قائمة الأكثر تداولًا في السعودية بعد الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المملكة ، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين على تويتر .



واعلنت امارة منطقة مكه عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر " الحركة الجوية للمطار لم تتأثر ولله الحمد بالامطار التي هطلت على مكه قبل قليل .



الجدير بالذكر توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تشمل معظم مناطق المملكة تبدأ من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.



وتقول التوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل مكة المكرمة، الطائف، ميسان، الكامل، رنية، تربة، خليص، أضم، المويه، نمرة، والأجزاء المجاورة، وتكون متوسطة على ثول، جدة، الشعيبة، الليث، القنفذة، والأجزاء المجاورة، يومي الجمعة والسبت القادمين.