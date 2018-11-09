ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:01 م
قائد رحلة مصر للطيران
قائد رحلة مصر للطيران
نورهان خفاجي
  • وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس
  • قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي من نافذة الطائرة قبل السفر لتونس
  • أحمد فتحي يطير إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

ينشر "صدى البلد"، حركة مطار القاهرة الدولي اليومية لمتابعي حركة الطيران ومطار القاهرة، الذي شهد صباح اليوم الجمعة، أجواء حماسية استثنائية، تعكس ظلال بطولة نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقامة مساء اليوم في تونس، بين الأهلي والترجي.

شهدت أرض مهبط مطار القاهرة، أجواء احتفالية لجماهير النادي الأهلي، المغادرين إلى تونس، لمؤازة الفريق أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقامت الجماهير بهتافات حماسية ورفع الأعلام المصرية وعلم الأهلي.

وفي لافتة طيبة، لدعم فريق بلاده، أقدم قائد رحلة طائرة مصر للطيران، المتوجهة إلى تونس ، لنقل الجماهير، على رفع علم النادي الأهلي من نافذة الطائرة بمطار القاهرة الدولي قبل المغادرة، في أجواء حماسية مبهجة سادت الحضور من المودعين والمغادرين.

وكعادتها الشركة الوطنية مصر للطيران، بدورها خصصت رحلتين، لنقل جماهير الأهلي، وأيضا نقل باقي أفراد بعثة الفريق ومنهم نجم الأهلي أحمد فتحي، الذي غادر قبل ساعات قليلة، لمؤازة النادي أمام الترجي.

وفي رسالة امتنان، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه من على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى تونس، الشكر إلى الفريق يونس المصري وزير الطيران، على كافة التسهيلات التي قدمها لسفر مشجعي الأهلي إلى تونس، لمؤازة الفريق أمام الترجي.

وقال وزير الشباب والرياضة، في رسالته:"ربنا يوفقنا النهارده ويوفق مصر في كل حاجة بنعملها في الرياضة والشباب.. ومباراة الأهلي مباراة نموذجية.. بالتوفيق".

ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على موعد المحاضرة الأخيره للأهلي قبل التوجه لملعب رادس

تقرير رسمي: ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء في تركيا

مدرب ليفربول: لم أتوقع الخسارة من النجم الأحمر..ومانشستر سيتي قوي

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بسوهاج

وليد سليمان والبدري.. من ينتصر اليوم

18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غزيرة على القاهرة.. اليوم

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الأهلي برادس

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

باسل خياط ينشر صورة مع زوجته

الخطيب ومجلس الأهلي يلبي دعوة السفير المصري في تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

الوفد: إغلاق لجان انتخابات الهيئة العليا الثامنة مساء.. فيديو
احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنعا جديدا للتمور بواحة سيوة
قيادي وفدي: أدعو الأعضاء لاختيار الأصلح فى انتخابات الهيئة العليا
محافظ شمال سيناء يكشف هدف معرض الأسر المنتجة بالعريش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟