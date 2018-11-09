حركة مطار القاهرة.. مصر للطيران تسير رحلتين لنقل جماهير الأهلي إلى تونس.. قائد الرحلة يرفع علم القلعة الحمراء من نافذة الطائرة.. ووزير الشباب يرافق المشجعين: ربنا يوفق مصر النهاردة

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس

قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي من نافذة الطائرة قبل السفر لتونس

أحمد فتحي يطير إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

ينشر "صدى البلد"، حركة مطار القاهرة الدولي اليومية لمتابعي حركة الطيران ومطار القاهرة، الذي شهد صباح اليوم الجمعة، أجواء حماسية استثنائية، تعكس ظلال بطولة نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقامة مساء اليوم في تونس، بين الأهلي والترجي.شهدت أرض مهبط مطار القاهرة، أجواء احتفالية لجماهير النادي الأهلي، المغادرين إلى تونس، لمؤازة الفريق أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقامت الجماهير بهتافات حماسية ورفع الأعلام المصرية وعلم الأهلي.وفي لافتة طيبة، لدعم فريق بلاده، أقدم قائد رحلة طائرة مصر للطيران، المتوجهة إلى تونس ، لنقل الجماهير، على رفع علم النادي الأهلي من نافذة الطائرة بمطار القاهرة الدولي قبل المغادرة، في أجواء حماسية مبهجة سادت الحضور من المودعين والمغادرين.وكعادتها الشركة الوطنية مصر للطيران، بدورها خصصت رحلتين، لنقل جماهير الأهلي، وأيضا نقل باقي أفراد بعثة الفريق ومنهم نجم الأهلي أحمد فتحي، الذي غادر قبل ساعات قليلة، لمؤازة النادي أمام الترجي.وفي رسالة امتنان، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه من على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى تونس، الشكر إلى الفريق يونس المصري وزير الطيران، على كافة التسهيلات التي قدمها لسفر مشجعي الأهلي إلى تونس، لمؤازة الفريق أمام الترجي.وقال وزير الشباب والرياضة، في رسالته:"ربنا يوفقنا النهارده ويوفق مصر في كل حاجة بنعملها في الرياضة والشباب.. ومباراة الأهلي مباراة نموذجية.. بالتوفيق".ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.