مصريون بالخارج للاعبي الأهلي: نثق في قدرتكم على التتويج



وأكد أن مقرات الروابط المصرية تستعد لاستقبال جماهير الكرة المصرية لمشاهدة النهائي وعلى رأس تلك الروابط النادي المصري بفيينا.



ووجه العبيدي رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي أكد فيها أن الجماهير المصرية تثق في قدرتهم على أداء مباراة قوية، وأنهم قادرون على التتويج بالأميرة الأفريقية، وأن عليهم أن يخوضوا هذه المباراة بروح الفانلة الحمراء التي لا ترضى بديلا عن الفوز والتتويج، مذكرا اللاعبين أن هناك عشرات الملايين من المصريين - في الداخل والخارج- في انتظار لحظة النصر والتتويج، وهو ما سيكون له أكبر دافع للاعبي النادي الأهلي، هذا الذي يزيدنا ثقة ويقينا أن لاعبي النادي الأهلي سوف يبذلون أقصى مجهود لتحقيق طموحات الجماهير العاشقة للنادي الأهلي وللكرة المصرية.

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن أنظار جميع الجماهير المصرية بالخارج تتجه صوب ملعب رادس بتونس اليوم الذي يشهد المباراة النهائية لكأس الأندية الأفريقية الأبطال بين الأهلي والترجي.وأضاف العبيدي أن الأغلبية الساحقة للجماهير المصرية بالنمسا - لأول مرة منذ فترة طويلة - على قلب رجل واحد تدعم فريق النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية.