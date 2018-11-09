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أشرف مازن: المنتجات المصرية بالصين ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:37 م
المهندس أشرف مازن
المهندس أشرف مازن
ندى فتح الله
قال المهندس أشرف مازن، ممثل إحدى الشركات المصرية المشاركة بمعرض الاستيراد الدولي الأول بالصين، إن المنتجات المصرية ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية.

وأكد محمد عبد الوهاب، ممثل أحد الشركات المصرية المنافسة، خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن الصين أصبحت دولة مهمة في مجال الصناعة والاقتصاد، لذلك لابد أن يصبح حجم المشاركة المصرية في المعارض الصينية كبير.

ونوه التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى 11 مليار دولار خلال عام 2017، ووصل إلى نحو 7 مليارات و500 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018. 
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