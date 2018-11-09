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أخبار العالم

النمسا تتهم ضابطا كبيرا بالتجسس لصالح روسيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
سمر صالح
قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، اليوم الجمعة، إن بلاده تشك في أن ضابط جيش تقاعد مؤخرًا تجسس لصالح روسيا لعقود، لافتا إلى أن فيينا طلبت تفسيرًا من موسكو بشأن ذلك.

ووفقًا لما نقلته وكالة "إرم" الإماراتية، أوضح "كورتس" أن الأمر يتعلق بضابط رتبته "كولونيل"، حيث يعتقد أن أنشطته التجسسية بدأت في التسعينيات ولكنه لم يذكر اسمه.

وتابع "إذا تأكدت الشكوك فإن هذه القضايا بغض النظر عما إذا كانت قد وقعت في هولندا، أو في النمسا، لا تصب في صالح تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
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